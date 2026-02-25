El Centro de Formación Artística Municipal de Pilar lanza cursos gratuitos
La propuesta del CFAM incluye formaciones integrales en distintas disciplinas, con planes de estudio de hasta tres años y acceso gratuito para vecinos y vecinas del distrito.
El Centro de Formación Artística Municipal (CFAM) de Pilar lanzó una nueva convocatoria a cursos gratuitos destinados a la formación artística integral, con propuestas estructuradas y planes de estudio que pueden extenderse hasta tres años. La iniciativa apunta a brindar herramientas sostenidas de aprendizaje, orientadas al desarrollo artístico con proyección a futuro.
La oferta formativa incluye una amplia variedad de disciplinas. En el área de artes plásticas, se dictan cursos vinculados al dibujo, la pintura, el lenguaje visual y experimental. En música, la formación contempla canto y distintos instrumentos, entre ellos piano, violín, guitarra, bajo y batería.
Las danzas ocupan un lugar central dentro de la propuesta, con trayectos en estilos clásicos, árabes y contemporáneos. A su vez, el CFAM ofrece formaciones en cine y fotografía, artes de la escritura y arte dramático, ampliando el abanico de disciplinas disponibles para quienes buscan una formación artística sistemática.
Las cursadas cuentan con planes de estudio organizados, que pueden extenderse hasta tres años, e incluyen distintos formatos de aprendizaje, como clases regulares, seminarios y actividades complementarias. La propuesta está pensada como un espacio de formación progresiva, que va más allá de los talleres breves y permite construir una base sólida en cada disciplina.
Desde el Municipio destacaron que todas las formaciones son gratuitas, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación artística y ampliar las oportunidades culturales dentro del distrito. Los cursos están dirigidos a vecinos y vecinas de Pilar interesados en iniciarse o profundizar su formación en el campo artístico.
Las personas interesadas en obtener más información o realizar la inscripción deben comunicarse a través del canal de atención municipal. Para consultas e inscripción, se debe enviar el mensaje “Cultura” al WhatsApp de #MiMuni (11-5238-6864), donde se brinda el detalle completo de la oferta y el procedimiento a seguir, con tiempo hasta el 2 de marzo.