El Teatro Municipal Ángel Alonso celebra su 51° aniversario con un homenaje a la cultura que se hace entre vecinos: el primer Festival de Teatro Comunitario de Pilar, que se realizará desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre.

Habrá cinco funciones con entrada gratuita, a cargo de un grupo de Pilar y de elencos que llegan desde Berisso y la Ciudad de Buenos Aires. El programa incluye una charla especial a cargo de Adhemar Bianchi, fundador de Catalinas Sur y referente del teatro comunitario en el país.

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“Siempre que hay un nuevo aniversario del teatro municipal Ángel Alonso hacemos algo especial. El año pasado, por ejemplo, hubo estrenos de compañías locales. Esta vez ampliamos algo que había funcionado muy bien en otra edición de un festival local, donde hubo toda una jornada dedicada al teatro comunitario”, afirmó Hernán DeLuca, director del teatro.

En diálogo con Pilar de Todos, destacó además “la comunión que se da entre las compañías de teatro comunitario”, integradas por vecinos de distintas generaciones que no son actores de profesión.

Sobre el aniversario de la sala teatral, DeLuca afirmó: “Consideramos al teatro municipal uno de los espacios más importantes de nuestra ciudad. Es un edificio que está vivo, no solo por las actividades de los talleres, sino por las salas llenas. Por eso es muy significativo que podamos celebrar un año más”.

Teatro en comunidad

El teatro comunitario es un teatro hecho por vecinos, para vecinos, abierto a cualquiera que quiera sumarse, sin experiencia previa. Nació en 1983, cuando Adhemar Bianchi, un director uruguayo, aceptó el pedido de la asociación de padres de una escuela de La Boca, pero en vez de dar clases propuso hacer teatro en la plaza con los vecinos.

Así surgió Catalinas Sur, el primer grupo comunitario del país, que hoy tiene más de 40 años de historia y de él se desprendieron muchos otros elencos.

“Es un teatro representado por vecinos de una comunidad que narran de primera mano las historias que viven, por eso ese sentir es mucho más pleno. Y lo hacen con canciones, con bailes, con mucho amor”, describió DeLuca. Y lo diferenció del teatro de texto: “Tiene otro objetivo, generalmente lo hacen profesionales. Es otro estilo", afirmó.

¿Quiénes llegan al escenario?

Alma de Barro (Pilar). Es un grupo comunitario nacido en la Biblioteca Palabras del Alma, en el barrio Peruzzotti. Abre el festival con “Nacidas del barro”, una obra centrada en las mujeres del barrio. @almadebarro.tc

Teatro Comunitario de Berisso. Es un grupo de vecinos que se formó con talleres de los fundadores del movimiento (entre ellos Bianchi). Su primera obra, Primeros relatos, recupera la historia de Berisso a través del trabajo en las fábricas. @tcberisso

Los Villurqueros. Es un grupo de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires, nacido al calor de las asambleas populares y con dos décadas de trayectoria. Presentan De clú en clú. @losvillurqueros

Grupo de Teatro Catalinas Sur. Cierra el festival con “Venimos de muy lejos”, una de las obras emblemáticas del grupo, que cuenta la historia de los inmigrantes y las familias trabajadoras de los conventillos de La Boca. @grupodeteatrocatalinasur

Charla con Adhemar Bianchi

Como actividad especial por el aniversario, el domingo 25 a las 19 Adhemar Bianchi, fundador de Catalinas Sur, dará la charla “Los 43 años del Teatro Comunitario”, un repaso por el recorrido de un movimiento que, según él mismo ha explicado, se apoya en tres ideas: memoria, identidad y celebración.

Desde el Ángel Alonso, DeLuca cerró con una invitación: “El público de Pilar es agradecido y ávido de consumir teatro. Sabe que en el Ángel Alonso tiene asegurada la posibilidad de emocionarse, pasarla bien, moverse. Y creemos que el teatro comunitario lo refuerza”.

Cronograma

Viernes 23

20 h: Nacidas del barro, de Alma de Barro.

Sábado 24

19 h: Primeros relatos, del Teatro Comunitario de Berisso.

21 h: De clú en clú, de Los Villurqueros.

Domingo 25

19 h: Encuentro “Los 43 años del Teatro Comunitario”, con Adhemar Bianchi.

20 h: Venimos de muy lejos, del Grupo de Teatro Catalinas Sur.

Cómo asistir

Todas las funciones son gratuitas, pero hay que retirar las entradas previamente en el Teatro Municipal Ángel Alonso (Pedro Lagrave 725, Pilar centro), de Lunes a Domingo de 9 a 20 hs, con un máximo de cuatro por personas.