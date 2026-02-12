El Municipio de Pilar difundió la cartelera teatral correspondiente al mes de febrero del Teatro Municipal Ángel Alonso, ubicado en el centro de la ciudad. La programación forma parte del ciclo “Verano en Escena” e incluye distintas obras con eje en el humor, destinadas a público familiar y general.

Las funciones se desarrollarán durante la segunda quincena del mes, con presentaciones los viernes y sábados, todas a partir de las 21 horas. La agenda contempla producciones de grupos locales y regionales, con propuestas que combinan comedia, teatro popular y espectáculos de impronta colectiva.

Según se informó oficialmente, el ciclo busca sostener la actividad cultural durante el período estival, promoviendo el acceso a expresiones teatrales en un espacio público y con entrada libre. En ese marco, se remarcó que las localidades serán gratuitas, aunque deberán retirarse previamente para garantizar el orden del ingreso.

La programación comenzará el viernes 20 de febrero con la obra “Varieté de Teatro”, a cargo de la Comedia del Pilar. Continuará el sábado 21 con “Los Mosqueteros del Rey”, presentada por el Grupo Quijotes.

El viernes 27 será el turno del “Ciclo de escenas con moralejas”, del Grupo Teatral Moraleja’s, mientras que la cartelera se completará el sábado 28 de febrero con la obra “Puro pulmón”, a cargo de la Unidad Teatral 8.

Desde la organización indicaron que las reservas y el retiro de entradas deberán realizarse de manera presencial en el Teatro Municipal Ángel Alonso, ubicado en Pedro Lagrave 725, en el casco céntrico de Pilar.