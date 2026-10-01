El senador provincial Diego Valenzuela presentará su libro "Belgrano, el primer liberal" el lunes 5 de octubre, a las 18.30, en el auditorio del Edificio Olivo de la Universidad Austral, en Pilar.

El título completo de la obra es "Belgrano, el primer liberal. Ideas de libertad antes de la Argentina". El libro propone una lectura de Manuel Belgrano como economista y de las ideas que sustentaron su pensamiento.

La faceta menos conocida del prócer

El eje del libro quedó resumido en la convocatoria como "su rol como economista, la faceta menos conocida del prócer", según difundieron los organizadores del evento.

El encuentro contará con la participación del autor, quien además de político es periodista e historiador, quien dará a conocer los principales contenidos de la publicación y su mirada sobre el pensamiento económico de Belgrano.

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Dónde y cuándo se presenta el libro

La cita es el lunes 5 de octubre, a las 18.30, en el auditorio del Edificio Olivo de la Universidad Austral, en Mariano Acosta 1611, Pilar.

Prólogo del presidente Javier Milei

La obra lleva un prólogo del presidente Javier Milei. Por su parte, el libro es publicado por Hojas del Sur, con la participación de Fundación Faro.

En tanto, la presentación en Pilar forma parte de la agenda de actos de lanzamiento de la obra.