Con la llegada del mes de agosto la localidad de Del Viso se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Guiso de Lentejas.

Se trata de la segunda edición de esta jornada que tiene ese plato como principal protagonista.

La celebración cuenta con la organización del Municipio de Pilar y se llevará adelante el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 10 de la mañana.

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El lugar elegido para desplegar las atracciones será el Paseo Del Viso ubicado en Lisandro de la Torre y Beruti y a lo largo de la jornada se podrá disfrutar de una gama de actividades llenas de tradición e identidad local.

“Vamos a contar con espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla y un paseo de artesanos”, destacaron desde el Municipio.

Además, se realizará el concurso para premiar a las y los mejores cocineros de Guiso de Lentejas quienes en esta ocasión pondrán a prueba sus recetas.

Fiesta del Guiso de Lentejas

Domingo 9 de agosto a partir de las 10 hs

Paseo Del Viso (Lisandro de la Torre y Beruti)

