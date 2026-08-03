Del Viso se prepara para elegir a los mejores cocineros de guiso de lentejas
Será en la fiesta que tendrá a ese plato como principal protagonista. Habrá espectáculos musicales folklóricos, gastronomía criolla y actividades para toda la familia.
La localidad de Del Viso se prepara para elegir a los mejores cocineros de guiso de lentejas en el marco de la segunda fiesta que tendrá a ese plato como principal protagonista.
La celebración cuenta con la organización del Municipio de Pilar y se llevará adelante este domingo 9 de agosto a partir de las 10 de la mañana.
El lugar elegido para desplegar las atracciones será el Paseo Del Viso ubicado en Lisandro de la Torre y Beruti y a lo largo de la jornada se podrá disfrutar de una gama de actividades llenas de tradición e identidad local.
“Vamos a contar con espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla y un paseo de artesanos”, destacaron desde el Municipio.
Los vecinos podrán acercarse a probar el plato mientras que los cocineros pondrán a prueba sus recetas que serán premiadas por los organizadores.
Fiesta del Guiso de Lentejas
Domingo 9 de agosto a partir de las 10 hs
Paseo Del Viso (Lisandro de la Torre y Beruti)