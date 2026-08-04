El Teatro Municipal Ángel Alonso de Pilar confirmó su agenda de agosto: cuatro obras con entrada gratuita, todos los sábados a las 20, organizadas por la Secretaría de Cultura municipal.

La primera función será el sábado 8 de agosto, con "Ensayo general con errores de sistema", a cargo del Grupo Teatral Cyranos.

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El sábado 15 de agosto llegará "Desconcierto", puesta en escena del Grupo Teatral Moraleja'S.

Para el sábado 22 de agosto está programada "La niña que fue Cyrano", con la Comedia del Pilar.

El ciclo cerrará el sábado 29 de agosto con "Arde Urda", a cargo de Rozza Orzuzza.

Todas las funciones son con entrada libre y gratuita, en el Teatro Municipal Ángel Alonso.

Las entradas

Las entradas se pueden retirar en el teatro, en Pedro Lagrave 725, Pilar centro.