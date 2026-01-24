Pilar ya vive una nueva edición del tradicional evento de Precarnavales, jornadas en las que se desplegará todo el ritmo y color de las murgas del distrito en el marco de espacios de disfrute para toda la comunidad.

La primera fecha se concretó en el centro de Pilar en la noche de este pasado viernes. Allí, las familias se acercaron para celebrar la cultura y la identidad junto a los grupos murgueros que llenaron las calles con sus trajes coloridos y ritmos.

El intendente Federico Achával acompañó a los vecinos y vecinas y expresó: “Es una gran alegría poder celebrar en comunidad estos precarnavales que comienzan en Pilar".

"Para nosotros es muy importante acompañar estos espacios de encuentro, donde las familias de todas las localidades pueden disfrutar de todo el color de las murgas”, destacó.

La primera noche estuvo llena de cultura, ritmo e identidad. “Todo de la mano de las murgas y de las familias que pusieron todo su entusiasmo y alegría”, destacaron desde el Municipio.

El cronograma

Los precarnavales tendrán fechas que llegarán a las localidades, siempre a partir de las 20.30 y con entrada libre y gratuita.

Este sábado será el turno de la localidad de Presidente Derqui. El evento se desarrollará en el Paseo Alfaro, ubicado en Alfaro y Thomas Edison.

Luego, los precarnavales continuarán el viernes 30 de enero, también en Presidente Derqui mientras que el sábado 31 de enero será el turno de la localidad de Manuel Alberti. Allí, la actividad se desarrollará en la calle Hipólito Yrigoyen y Santa Rita.

Villa Rosa también tendrá su precarnaval el día 7 de febrero en Honorio Pueyrredón y Juna Domingo Perón. Y por último se cerrará el evento en Del Viso, el domingo 8 de febrero en la Av. Madero (Ruta 26) y Valentín Gómez.