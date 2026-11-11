“Yo escribo corto, pero con mucho sentimiento, con mucha fuerza”. Así define el vecino de Pilar Roberto Capria su obra, que se presenta el 22 de noviembre a las 16, en Bar de Fondo, Julián Álvarez 1200, en la Ciudad de Buenos Aires, con “Con el alma dormida”, su segundo libro.

El libro, editado en 2026 por mareMíum Pequeña Editorial, zigzaguea entre diversos formatos: cuentos, crónica y poesía. “En estos libros trato de transmitir en pocas líneas los sentimientos y las penurias del ser humano”, describe a Pilar de Todos.

La presentación contará con canto a cargo de Francisco Pesqueira y, según anticipó el autor, se repetirá el año próximo en Pilar, ciudad en la que vive hace más de 25 años.

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La naturaleza intrigada y atemorizada con la naturaleza misma, el nacimiento, la niñez y sus miedos, los amores que pasan, los que perduran para siempre incluso más allá de la muerte, toman cuerpo en el trabajo de Capria, con una escritura directa, de frases cortas e imágenes cotidianas.

Transita por las formas del amor y de la pérdida. Hay desamores y despedidas, el duelo por quien ya no está y el encuentro inesperado que lo cambia todo. Se detiene en el origen de la vida, la familia, la memoria de los ancestros y el profundo recuerdo de un hijo sobre su padre.

Escribir en los ratos libres

Bioquímico de formación, Capria comenzó a escribir en sus ratos libres y luego hizo talleres literarios. Fue finalista de un concurso en Jerez de la Frontera, España.

Su primer libro, “Invenciones de mi mente demente –cuentos cortos y poesías–”, agotó la primera edición y ya va por la segunda.

En Pilar, Capria contó que forma parte de la agrupación Autores Locales, y sus trabajos se pueden encontrar en la feria que la entidad lleva a cabo en el distrito los viernes y sábados en la Plaza 12 de Octubre, además de otros canales digitales como Amazon.

Los dos libros de Capria comparten el mismo pulso: el amor y el desamor, la familia, la amistad, la memoria, el paso del tiempo. En definitiva, los vínculos entre los que están, los que ya partieron y los que vendrán.