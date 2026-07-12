Con cultura e identidad, Pilar vivió una nueva Fiesta Provincial del Locro.

Se trata de la novena edición de este festejo que ya forma parte del calendario tradicional de celebraciones del distrito.

El encuentro fue en la localidad de Zelaya y contó con la asistencia de familias, vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de las actividades con el plato tradicional como principal protagonista.

Puede interesarte

La Fiesta contó con la participación del intendente Federico Achával, la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

"Compartimos el día junto a instituciones, artistas, cocineros y familias que se acercaron para disfrutar de este plato típico de nuestra gastronomía. Ver a la comunidad encontrarse, compartir y celebrar nuestra historia e identidad nos llena de alegría y de esperanzas, porque sabemos que es el camino para construir la Argentina que queremos, un país unido y con oportunidades para todos", destacó el jefe comunal.

Asimismo, Laurent remarcó: "Disfrutamos de esta propuesta de tradición, cultura y sabores de nuestra patria. ¡Qué lindo ver a la comunidad encontrarse para celebrar todo aquello que nos une!".

Por su parte, Peralta expresó: "Junto a miles de familias compartimos esta jornada llena de identidad nacional. Creemos que es fundamental seguir acompañando estas iniciativas que nos permiten seguir poniendo en valor nuestra cultura y nuestra historia".