La escritora Claudia Piñeiro vuelve a las librerías con El canto invisible, una novela publicada por Alfaguara que indaga en la dificultad de escuchar al otro en un contexto marcado por fracturas generacionales y políticas. La trama sigue a Julia Muntaner, una editora de 64 años que atraviesa el duelo por la muerte de su amiga de toda la vida, Marina Martinelli.

La historia comienza tras el fallecimiento de Marina, una bióloga especializada en aves que muere atropellada luego de participar en una protesta contra los recortes presupuestarios en el Hospital Garrahan. Tras recibir como herencia la casaquinta de su amiga, Julia se instala allí para completar el manuscrito inconcluso de Marina, el cual analiza los vínculos entre el canto de las aves y diversas disciplinas artísticas.

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La autora construye el relato mediante múltiples registros, incluyendo el monólogo de la protagonista, la voz de un narrador omnisciente y fragmentos del libro que escribía la bióloga. A través de este entramado, la obra reflexiona sobre la diferencia entre oír, como un acto fisiológico, y escuchar, definido como un ejercicio que requiere voluntad y atención.

La novela también retrata la Argentina contemporánea, abordando temas como los reclamos por la salud pública, el avance de las nuevas derechas en sectores jóvenes y la grieta ideológica que impacta en los vínculos personales. Asimismo, El canto invisible explora la experiencia de la vejez y la sensación de invisibilidad que enfrenta la protagonista en esta etapa de su vida.

Con este lanzamiento, Claudia Piñeiro, autora de obras como Las viudas de los jueves, Elena sabe, Catedrales y El tiempo de las moscas, reafirma su estilo al exponer cómo los secretos privados y los mandatos familiares revelan las tensiones profundas de una época.