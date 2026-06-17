El espacio teatral “Torrente” recibirá nuevas funciones de “La Niña que fue Cyrano”, una pieza escrita por Guillermo Baldo y que cuenta con las actuaciones de Micela Kaigar y Martina Simeoni.

La obra teatral se presentará este sábado 20 de junio y repetirá el viernes 26 de junio, ambas jornadas a partir de las 21h.

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“La Niña que fue Cyrano” cuenta la historia de Valentina, que, abriendo el baúl de sus recuerdos, regresa a su infancia y camina las calles de su barrio para reconstruir un fragmento clave de su vida.

Entre cajas y mudanzas, conoce a su nueva vecina, Roxi, y con ella el nacimiento de un vínculo que marcaría su niñez para siempre.

El espectáculo cuenta con la dirección de Martín Simeoni, la ambientación a cargo de Estela Battaleme, Musicalización: José Burgueño; Gráfica: Sole Echave y Producción general: Grupo Comedia Del Pilar.

Fechas:

Sábado 20 de junio - 21h



Viernes 26 de junio - 21h



Lugar: Torrente Espacio Teatral - Bolívar 416 Pilar.



Reservas 11 40280423

