El espacio teatral “Torrente” ya tiene confirmada la cartelera de espectáculos para disfrutar el próximo fin de semana.

La sala ubicada en el centro de Pilar abrirá sus puertas este viernes y domingo, días en los que se presentarán las piezas “La Niña que fue Cyrano” y el “Ciclo Simple de Escenas Idiotas”.

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El primero de los espectáculos, de la mano de la Comedia del Pilar, se presentará este viernes 26 a partir de las 21 horas.

La Niña que fue Cyrano, de Guillermo Baldo, cuenta con la dirección de Martín Simeoni y las actuaciones de Micaela Kaigar y Martina Simeoni.

La obra teatral cuenta la historia de Valentina, que, abriendo el baúl de sus recuerdos, regresa a su infancia y camina las calles de su barrio para reconstruir un fragmento clave de su vida.

“Entre cajas y mudanzas, conoce a su nueva vecina, Roxi, y con ella el nacimiento de un vínculo que marcaría su niñez para siempre”, adelantan desde la Comedia.

Por su parte, el Ciclo Simple de Escenas Idiotas se subirá al escenario el domingo 28 a partir de las 19 horas. Se trata de una propuesta de humor donde los personajes más disparatados se encuentran en situaciones tan absurdas como divertidas. Actúan Nazarena Lago, Vanina González, Lole Echave, Camila Fernández, Ana Pérez.

Para realizar reservas: 11 40280423

Torrente Espacio Teatral está ubicado en Bolívar 416, Pilar Centro.