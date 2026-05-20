El Espacio Teatral “Torrente” lanza una nueva propuesta en su cartelera de espectáculos para este fin de semana.

En esta oportunidad, llega a Torrente la pieza “Arde Urda” de la mano del Grupo “Rozza Orzuzza.

La función será este sábado 23 de mayo a las 21hs y ya se pueden reservar entradas de manera anticipada llamando al 11 40280423.

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“Arde Urda” cuenta con un elenco compuesto por Horacio Dann, Hernán Deluca, Julieta Fares, Juan Godoy, Agustín Ricca, Pablo Romero.

La puesta en escena y dirección es de Hernán Deluca y la asistencia es de Sol Dongarrá.

“Otro tiempo. Otra realidad. Ecos de un teatro subversivo que perfora miradas. En ese umbral, donde lo poético se funde con lo grotesco, emerge un puñal de criaturas, nacidas de las entrañas de Alejandro Urdapilleta. Seres que, por un breve instante, se liberan de las cadenas y las imposiciones de un mundo demasiado ordinario”, adelantan desde el grupo Rozza Orzuzza.

“En una peculiar danza, confiesan sus pequeños pesares donde cada gesto es una declaración de resistencia y cada suspiro un acto de rebelión. Entre lo bello y lo cloacal, desfilan con intensidad primal, desafiando la lógica y procurando, en su efímero existir, simplemente… ser”, resumieron.

El Teatro “Torrente” está ubicado en Bolívar 416 Pilar.