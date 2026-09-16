El grupo teatral “La Comedia del Pilar” se prepara para el reestreno de la obra “La Lluvia” este próximo fin de semana.

La pieza, que cuenta con la autoría de Nicolás Peral, saldrá a escena este sábado 19 de septiembre en el Espacio Teatral “Torrente” a partir de las 21 horas.

La obra cuenta con la actuación de Karina Vergara y Nicolás Peral mientras que la puesta en escena y dirección general está a cargo de Martín Simeoni.

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Desde la compañía teatral independiente adelantaron que “La lluvia” cuenta la historia de “Mercedes y Horacio, una pareja a la que no le queda mucho más que el amor, que se debaten entre el hastío y la esperanza de volver a ver el sol”.

“Alimentan, como pueden, el sueño de recuperar la vida que alguna vez tuvieron, mientras afuera, el mundo parece derrumbarse. Una tierna alegoría del compañerismo, los sueños, la amistad, la pasión y la ilusión”, completaron.

Función: Sábado 19 de Septiembre a las 21hs.

Lugar: Torrente Espacio Teatral - Bolívar 416 Pilar.

Para Reserva de entradas: 11 40280423.