El Teatro Gran Pilar abre sus puertas para recibir una de las series musicales que ya es un éxito en el mundo: Candlelight.

Se trata de encuentros creados por Fever, la plataforma líder en descubrimiento de cultura y entretenimiento en vivo y creada para hacer la música clásica más accesible.

Asé, el Teatro pilarense se convertirá en un espacio íntimo iluminado con miles de velas, donde comenzarán los primeros conciertos con homenajes a Vivaldi, Queen, Ed Sheeran y más.

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Los conciertos llegan a la región tras triunfar en cientos de ciudades de todo el mundo, como Madrid, Nueva York y París.

Desde la organización expresaron que “este escenario encaja con la esencia de Candlelight, que acerca la música clásica a lugares únicos fuera de las salas de concierto tradicionales, poniendo en valor el patrimonio cultural de la ciudad”.

Desde su lanzamiento, los conciertos de Candlelight se han celebrado en escenarios únicos de todo el mundo, desde azoteas modernas con vistas panorámicas hasta catedrales, palacios, bibliotecas y jardines. Entre algunos de los espacios más destacados están la Torre Eiffel en París, el Atomium en Bruselas o el Burj Al Arab Jumeirah en Dubái.

Para dar vida a esta experiencia, Candlelight cuenta con la colaboración de talentosos músicos locales que comparten la idea de que la música clásica puede llegar a todo tipo de públicos.

La experiencia ofrece una propuesta diferente con una amplia variedad de programas pensados para todos los gustos, desde quienes nunca se habían planteado asistir a un concierto de este género, hasta fieles seguidores.

En un ambiente íntimo a la luz de las velas, el público puede disfrutar de obras de grandes compositores como Vivaldi, Mozart o Chopin, junto a versiones reinterpretadas de éxitos de artistas como Queen, ABBA, Coldplay o Ed Sheeran.

Programación en Pilar:

Candlelight: Queen vs. ABBA

Lugar: Teatro Gran Pilar

Fechas y horas: 05/09/2026 21:30

Desde: ARS$26000.00

Las entradas pueden comprarse en: https://feverup.com/m/672774

Candlelight: Tributo a Queen

Lugar: Teatro Gran Pilar

Fechas y horas: 16/10/2026 21:30

Desde: ARS$26000.00

Las entradas pueden comprarse en: https://feverup.com/m/632547

