El multifacético cantante CAE ya tiene todo listo para llegar con su show “All Inclusive” a Pilar.

Carlos Alfredo Elías, actuará este próximo 8 de marzo en el Teatro Gran Pilar ubicado en pleno centro de la ciudad – San Martín 657 - a partir de las 21 horas.

Desde la organización del evento adelantaron que el espectáculo “escapa a los límites de un simple recital”.

“El Zoolander del rock llega con lo nuevo, los clásicos y muchas risas junto a su banda”, agregaron. Además las y los espectadores deben prepararse para vivir un momento “vibrante, emotivo y desopilante”.

“All Inclusive es un espectáculo de entretenimiento musical con CAE como un histriónico anfitrión para que todo pueda pasar sobre el escenario y porque no… también en la platea”, afirmaron.

Las entradas para el show se pueden conseguir en la plataforma de Platea Net o en la boletería del teatro. Se pueden realizar consultas al 11 8059-2024.



