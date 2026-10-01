El mes de octubre que ya inició viene cargado con una impronta bien pilarense con la llegada de una de las celebraciones más esperadas por la comunidad: Las Fiestas Patronales de Pilar 2026.

La celebración, que cuenta con la organización del Municipio de Pilar, se llevará adelante entre el 10 y el 12 de octubre y habrá dos escenarios que se destacan: uno en el Microestadio Municipal y otro en la Plaza 12 de Octubre.

Según el cronograma difundido por la comuna, el sábado 10 y el domingo 11 la fiesta se desplegará en el Microestadio ubicado en la calle Néstor Kirchner 1400.

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A partir de las 12 horas, los visitantes podrán acceder al patio gastronómico que estará a cargo de las escuelas secundarias del distrito. Allí, las y los estudiantes desplegarán su imaginación y le aportarán color al festejo en cada uno de los puestos.

Además, en ambas jornadas habrá bandas de música, shows de las compañías de baile de Pilar y diversas atracciones para disfrutar en comunidad. Al caer la tarde, en tanto, el lugar se convertirá en una gran fiesta con DJ y música bailable.

El 12 de octubre, en tanto, la jornada de celebración se trasladará a la plaza 12 de octubre donde, desde las 9 se llevará a cabo el desfile cívico tradicionalista.

Quienes quieran participar pueden obtener sus entradas gratuitas ingresando a patronales.pilar.gov.ar

