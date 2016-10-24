El Intendente Nicolás Ducoté junto a la Secretaria de Educación de Pilar, Marcela Campagnoli, entregaron los premios a los ganadores del Concurso de Kioscos Escolares 2016, que se desplegaron en el marco de las Fiestas Patronales.

Este año, bajo el tema “Mitos y Leyendas”, se convocó a todas las escuelas del distrito y hubo 68 puestos que participaron de la tradicional iniciativa, lo que aseguran marcó un récord.



En el caso de los premios, en total se entregaron 41 mil pesos: 9 mil para los primeros puestos, 6 mil para los segundos, 3.500 para los terceros y 2 mil pesos para las menciones especiales.



“Nos alegra ver el compromiso que le pusieron al trabajo, porque no solo fue tener el kiosco sino también atenderlo. Vi mucho espíritu de equipo; además quiero hacerle un reconocimiento enorme a las madres y padres que estuvieron alentando y acompañando a los chicos”, resaltó Ducoté quien se comprometió a invitar a los estudiantes a participar de futuros eventos.



“Mi primera experiencia como Intendente me dejó muy contento pero con ganas de más, queremos generar más instancias para que puedan trabajar en equipo y conseguir los recursos para cumplir con los objetivos que quieran concretar. Mi idea es ver si antes de fin de año podemos generar nuevas instancias para que nos acompañen en alguna otra actividad municipal”, concretó el jefe comunal.



Por su parte, Campagnoli se mostró “ “muy contenta”. “Es nuestra primera Fiesta Patronal y hemos trabajado mucho desde la Secretaría de Educación para acompañarlos y estamos muy felices por la respuesta de las escuelas y los alumnos”, destacó la funcionaria a cargo de Educación.

Los premiados

Las escuelas ganadoras fueron la Secundaria N° 9 de Fátima con “El Puente del Inca” y el Instituto Madre del Divino Pastor con “El Secreto de Maón”.



El 2° puesto fue para la ES N° 8 de Pilar con “El Penacho de Moctezuma” y para el Colegio Nuestra Señora de Luján que realizaron su kiosco con la leyenda del Hornero.



El 3° lugar se lo quedaron la ES N° 2 de Presidente Derqui con La Dama de la Nieve y el Instituto Nuestra Señora de Fátima con El Dios Vulcano.



Por último, las menciones especiales fueron para ES N ° 18 de Agustoni con El Castigo de los Monos y el Colegio Mano Amiga con El Nacimiento del Arco Iris.