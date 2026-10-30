Para festejar su cumpleaños número 51, el Teatro Municipal Ángel Alonso se llenó de vecinos y vecinas, de canciones y de historias del barrio. Es que la celebración, entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, fue con la realización del primer Festival de Teatro Comunitario de Pilar, con cinco funciones de entrada gratuita y todas las localidades agotadas.

El elenco local, Alma de Barro, abrió el encuentro el viernes con “Nacidas del Barro”, una obra construida con las historias de mujeres de su propio barrio. Le siguieron tres grupos invitados de Buenos Aires: Los Villurqueros, de Villa Urquiza; el elenco comunitario de Berisso; y, para el cierre del domingo, Catalinas Sur.

Alma de Barro nacida en una biblioteca de barrio

El teatro comunitario surge en los barrios y lo hacen los propios vecinos y vecinas, que cuentan sus historias en escena. Muchas obras tienen canciones de estilo murga que se cantan entre todos, y los grupos se conectan en una red: se visitan, viajan y se juntan. Este año, por ejemplo, un elenco de Berisso viajó hasta Misiones.

Entre esas historias está la de Alma de Barro nacida en la Biblioteca Popular Palabras del Alma, en el barrio de Peruzzotti, y desde ahí sigue creciendo. Su obra Nacidas del Barro fue creada en una ronda en la que mujeres se acercaron a contar sus historias; a partir de esos relatos se armó el espectáculo que hoy presentan en diferentes espacios.

Una biblioteca que es mucho más que libros

La Biblioteca que vio nacer a “Alma de Barro” nació en mayo de 2008, como una biblioteca itinerante: un carrito de libros que se guardaba en la casa de un vecino y recorría las plazas. En 2009 alquiló un local a una cuadra de la plaza, y desde marzo de 2016 funciona en su sede actual, construida de forma comunitaria. Ese mismo año abrió una segunda sede en el barrio Nuestra Señora del Pilar.

Hoy, Palabras del Alma, ofrece más de siete mil libros y más de veinte talleres, muchos dictados por voluntarios: apoyo escolar, huerta, radio, costura, cocina, inglés, informática, juegos de mesa, manualidades y un taller de género para mujeres, además del teatro comunitario.

También tiene alfabetización de adultos, el Plan Fines para terminar la secundaria, “Palabritas” (un espacio de nivel inicial para chicos de tres años sin vacante en jardines oficiales), merienda para los niños, una posta de salud y atención psicológica gratuita. Completan la agenda las peñas, los cafés literarios, el cine debate y las ferias americanas.

La biblioteca también tiene un vínculo fuerte con Misiones: desde 2012 impulsa viajes solidarios y ya construyó veintiuna bibliotecas en comunidades guaraníes. En palabras del propio sitio, “es un espacio plural en el que todos y todas son bienvenidos”.

Y el teatro comunitario es parte de esa historia: Nacidas del Barro se estrenó en octubre de 2023 y, según la biblioteca, el grupo construye “el primer teatro de adobe de la Argentina”. En octubre de 2024, Alma de Barro ya había sido anfitriona de un Encuentro de Teatro Comunitario en Pilar.

Alicia Bureau: “Hacemos teatro por militancia cultural”

Alicia Bureau dirige Alma de Barro y destacó la alegría tras vivir el Festival que los tuvo de anfitriones en el Ángel Alonso: “Fue un festival hermoso, muy feliz”, resumió.

Los tres elencos que participaron viajaron con producciones enormes: el grupo más chico tenía 35 integrantes, el de Berisso 55 y el de Catalinas Sur 75. “Se tuvieron que venir con un camión de mudanzas para traer la escenografía y un micro para traer a los actores y actrices”, contó Bureau.

En ese esfuerzo, destacó el rol del Estado: “Hubiera sido casi imposible realizarlo sin el apoyo del municipio”, aseguró, y celebró un Estado presente que colabora con las comunidades.

Jugar a ser personajes

Los actores y actrices del teatro comunitario no cobran dinero por lo que hacen. Para Alicia, es “una cuestión casi de militancia cultural”, basada en una idea simple: “todos los seres humanos somos creativos por naturaleza”, consignó.

Alicia lo explicó con una imagen cotidiana: “los chicos juegan a ser personajes, y lo que hace el teatro comunitario es recuperar ese juego e invitar a vecinas y vecinos a volver a jugar”.

Un teatro de barro para Peruzzotti

Al lado de la biblioteca, el grupo tiene un terreno grande y un proyecto: construir su propio teatro de barro. Los asesora una arquitecta que levantó toda una aldea de casas de este material.

Con la elaboración de la mezcla de tierra, paja y bosta que se pisa con los pies, y con sus propias manos hasta ahora levantaron un primer cuartito de unos 4 por 4 metros, para guardar objetos.

El objetivo es llegar al teatro propio, un espacio mucho más grande. “Queremos que sea un proyecto viable y que no nos lleve demasiados años, porque queremos empezar a disfrutarlo lo antes posible y que el barrio de Peruzzotti tenga un teatro”, dijo Bureau a Pilar de Todos.

Dónde verlos y cómo sumarse

Alma de Barro se junta todos los sábados desde las 16 en la Biblioteca Palabras del Alma (Corbeta Céfiro 2071, Peruzzotti) para ensayar y organizar fechas. Cualquiera puede acercarse: “Será bien recibido y ahí lo sumamos inmediatamente”, dice Alicia.

Quien se suma empieza cantando las canciones, hasta encontrar un personaje que le interese. También se los encuentra como Alma de Barro en Instagram y Facebook.

Las próximas funciones:

Jueves 5 de noviembre: cierre de las jornadas de mujeres en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Sábado 14 de noviembre: participación en la Noche de los Museos, con algunas escenas y canciones.

Alma de Barro en el cierre, en el Teatro Ángel Alonso. Fotógrafa: Carla Iñiguez