El Municipio de Pilar lanzó la inscripción para los talleres de cultura municipales que se dictarán durante este 2026. Las propuestas son gratuitas y dirigidas a las y los vecinos de todas las edades.

Las clases serán en las sedes que funcionan en los Centros Culturales y también en los Clubes Municipales del distrito. Consultá días, horario y sedes al pie de esta nota.

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Comuna consignaron que hay “cientos de opciones gratuitas” y resaltaron que aquellas personas interesadas podrán anotarse acercándose a la sede más cercana presentando el documento de identidad y una fotocopia para avanzar en el registro.

Entre las áreas destacadas figuran Música con clases de guitarra, piano, violín, batería, canto y coro, ukelele, trompeta y bajo.

En el área de danzas figura en clases de tango; folklore; bachata; árabe; zumba; mambo; clásico y rock.

En tanto que en el rubro de las Artes Visuales se puede asistir a los talleres de dibujo pintura; fotografía; cine; historieta. Mientras que en el área de Artes Escénicas figuran teatro infantil; juvenil y adultos; teatro leído; acrobacia en tela. Y en Comunicación y letras se puede elegir entre literatura; locución; streaming y oratoria.

Para obtener más datos sobre cursos y sedes se puede enviar la palabra “cultura” al Whatsapp de Mi Muni 11-5238-6864.