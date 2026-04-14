El Teatro Municipal Ángel Alonso abrió la inscripción a su oferta de talleres culturales de cara a la temporada 2026, con propuestas orientadas a distintas edades y niveles.

La iniciativa, impulsada por el Municipio de Pilar, contempla una amplia variedad de disciplinas vinculadas a las artes escénicas y la danza, con el objetivo de fomentar la participación cultural de la comunidad.

Entre las opciones disponibles se encuentran teatro infantil, teatro juvenil, teatro para adultos y teatro avanzado, además de clases de danza contemporánea, danza clásica y bachata. Desde la organización señalaron que la oferta se completa con otras propuestas complementarias.

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Oferta cultural para todas las edades

Los talleres están pensados para distintos públicos, desde niños hasta adultos, incluyendo niveles iniciales y avanzados. La propuesta apunta tanto a quienes buscan una primera aproximación a las disciplinas artísticas como a quienes ya cuentan con experiencia.

Además de la formación técnica, los espacios promueven la expresión artística, el trabajo grupal y el desarrollo de habilidades escénicas en un entorno accesible para la comunidad.

Inscripción y modalidad

Los talleres se dictarán en la sede del teatro, ubicada en Pedro Lagrave 725, en el centro de Pilar, y forman parte de la agenda cultural local que busca ampliar el acceso a actividades artísticas.

Para obtener más información o iniciar el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp enviando la palabra “Teatro” al número 11-5238-6864, correspondiente al canal de atención #MiMuni.

La convocatoria forma parte de la programación cultural 2026 impulsada por el Municipio, que busca consolidar espacios de formación y participación artística en el distrito.