El Taller de Formación para Bailarines de Pilar abre las inscripciones de mitad de año para todas aquellas personas que deseen formarse en el ámbito de la danza.

Se trata de una propuesta que es impulsada por Artistas Organizados de Pilar, un espacio cultural autogestivo que trabaja para promover y acompañar diversas manifestaciones culturales.

El Taller, que además cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ofrece acceso abierto a la formación en danza, y becas completas a todo aquel que lo solicite y pueda comprometerse a la asistencia regular a las clases.

“Creemos que el derecho a estos saberes debe ser de acceso libre para todo aquel que sienta el deseo de aprender este arte”, indicaron las y los coordinadores del Taller.

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El espacio se dedica “al aprendizaje de la danza desde una perspectiva orgánica del cuerpo, brindando herramientas de autoconocimiento y cuidado personal en el camino de aprendizaje de las diversas técnicas de movimiento”.

En el aspecto académico, aspiran a obtener “resultados de alto nivel que le garanticen a las y los estudiantes la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral con las herramientas necesarias para desarrollar su práctica dancística y docente, así como la oportunidad de ingresar en las instituciones públicas terciarias y universitarias de formación en danza”.

Propuestas Pedagógicas Profesionales:

FORMACIÓN INFANTIL

Iniciación a la Danza - Lunes y miércoles 18.15 hs.

En estas clases se brindarán herramientas de coordinación corporal, gestión postural, trabajo de las capacidades físicas como la flexibilidad, la fuerza, el equilibro, y la técnica para la danza contemporánea y clásica.



FORMACIÓN ANUAL

Danza Contemporánea nivel intermedio - Lunes 19.30 hs.

Entrenamiento e improvisación - Miércoles 19.30 hs.

Danza Contemporánea nivel principiante - Viernes 18 hs.

Ballet por biomecánica - Viernes 19.30 hs.

CERTIFICACIÓN EN INTÉRPRETE EN DANZAS CON HERRAMIENTAS DOCENTES

El Taller de Formación para bailarines le brinda a sus estudiantes la posibilidad de volverse formadores de artistas y trabajadores del movimiento cursando la Certificación en herramientas somático pedagógicas para la enseñanza de la danza.

“Asistiendo a las clases de la formación anual + un sábado al mes, podés certificarte profesionalmente con el aval del Instituto Cultural de la provincia de Bs As y la organización civil Artistas Organizados del Partido de Pilar”, consignan.

Taller de formación para bailarines, Club Presidente Derqui

Dirección: Melina Foster.

Equipo docente: Melina Foster, Luana Gasparini, Rocío Suárez

DATOS DE CONTACTO

11-5602-7262 - Melina Foster, directora.

Instagram: @tafobapilar

Dirección: Club Presidente Derqui, M. Dorrego 866 (Derqui, Pilar)