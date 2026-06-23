El Coro Federal de Del Viso abrió la convocatoria para sumar voces a su elenco.

Se trata de una propuesta que apunta a la incorporación de tenores y contraltos por lo que apela a aquellas personas que reúnan esas condiciones y les guste cantar y representar a la localidad.

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Las y los interesados se pueden acercar a los ensayos que se llevan a cabo los días jueves a partir de las 19 hs en las instalaciones del Club Municipal Del Viso – Portinari 6889-.

Quienes quieran participar deberán reunir los siguientes requisitos: ser mayor a 18 años, contar con experiencia previa en práctica coral, voz sana y disponibilidad para un ensayo semanal.