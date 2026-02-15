Pilar ya celebra los Carnavales 2026, con tres noches consecutivas con propuestas culturales, musicales y recreativas abiertas a toda la comunidad. El evento se está llevando a cabo desde este sábado 14 de febrero y se extenderá hasta el 16 de febrero siempre en el Microestadio Municipal de Pilar, con entrada libre y gratuita.

La celebración cuenta con la participación de murgas y comparsas de distintas localidades del distrito, que comenzaron a desplegar sus coreografías, vestuarios y ritmos característicos en un espacio centralizado, pensado para albergar a un amplio marco de público.

A la propuesta, además, se le suman bandas locales, espectáculos artísticos, y un patio gastronómico, con opciones para distintos gustos.

Por otra parte, desde el Municipio de Pilar se consignó que se dispuso un diagrama especial de las líneas de colectivos para que los vecinos se puedan acercar desde las distintas localidades.

“Queremos que puedas disfrutar al máximo de esta gran fiesta. Por eso los colectivos van a contar con recorridos y horarios especiales, para que puedas trasladarte desde todas las localidades. Estos servicios van a funcionar desde las 19 horas y hasta el final de cada jornada de Carnaval”, explicaron desde la Comuna.

Un evento cultural con identidad local

Los carnavales de Pilar se consolidaron en los últimos años como una de las principales expresiones culturales del distrito, con una fuerte impronta barrial y comunitaria. Las murgas y comparsas que participan representan a distintas localidades y barrios, y sostienen un trabajo cultural que se desarrolla durante todo el año, con ensayos, talleres y actividades abiertas.

La edición 2026 buscará reunir esa diversidad en un mismo escenario, permitiendo que el público pueda recorrer, en una sola propuesta, las distintas expresiones que conviven dentro del partido. El Microestadio Municipal fue elegido nuevamente como sede por su capacidad, infraestructura y accesibilidad.

🚍🎉 CRONOGRAMA ESPECIAL DE COLECTIVOS PARA #CARNAVALES DE PILAR



¡Queremos que puedas disfrutar al máximo de esta gran fiesta! 🙌 🥳



✅ 👉 Por eso, los colectivos van a contar con recorridos y horarios especiales, para que puedas trasladarte desde todas las localidades.



ℹ️… pic.twitter.com/P9iJBjzSp1 — Municipalidad Pilar (@MunicipioPilar) February 12, 2026

Desde el Municipio destacaron que el objetivo es ofrecer un evento gratuito, inclusivo y seguro, que promueva el encuentro social y el acceso a la cultura popular, en una fecha tradicionalmente asociada a este tipo de celebraciones.

Fechas, sede y acceso

Las actividades se desarrollan a lo largo de tres noches, comenzando el sábado 14 de febrero y extendiéndose hasta el domingo 16, con una grilla que combina espectáculos de murgas, comparsas y música en vivo. La entrada es libre y gratuita, aunque se informó que se debe retirar previamente a través del sitio oficial habilitado para el evento, ingresando en este link: Pilar Municipio.

El Microestadio Municipal de Pilar será el punto de encuentro, con un esquema organizativo que incluirá sectores delimitados para el público, escenario principal y el patio gastronómico, con el fin de garantizar una experiencia ordenada y accesible.

El Microestadio está ubicado en la calle Néstor Kirchner 1400, Pilar.