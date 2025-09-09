Ocurrió en las sedes de la USAL y UCES, lo que generó la evacuación inmediata de estudiantes, docentes y personal administrativo, además de un masivo despliegue de seguridad.

Según fuentes policiales, la alerta ingresó a través del 911, advirtiendo sobre un supuesto artefacto explosivo en el campus de la Universidad del Salvador (USAL), ubicado sobre Champagnat al 1500.

En forma inmediata se activó el protocolo de evacuación coordinado por la Comisaría Pilar Primera, bajo la supervisión de la comisaria Blanca Tolosa y con el apoyo del jefe de seguridad institucional, Pablo Cortés.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de San Isidro, móviles de la Guardia Urbana de Pilar, equipos del SAME y personal de Defensa Civil. También fue convocada la División Explosivos de San Isidro, que se ocupó de revisar el interior del predio para descartar riesgos.

Horas más tarde, una situación similar se vivió en la sede de la UCES, sobre Panamericana y Tratado del Pilar.

Allí también se decidió evacuar de manera preventiva y desplegar personal de emergencia.

La medida alcanzó al colegio Verbo Divino, lindero a la universidad, donde funcionan la escuela de fútbol Cataluña y el club de vóley Sinergia, cuyos alumnos y entrenadores también debieron salir de las instalaciones.

La investigación quedó en manos del Juzgado Federal de Zárate-Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien encuadró el hecho bajo la carátula de “Amenazas agravadas e intimidación pública”.

Con el correr de la tarde, los especialistas continuaban inspeccionando los predios educativos y deportivos, aunque hasta el momento no se encontraba ningún tipo de artefacto explosivo.

En este contexto, las autoridades judiciales y policiales buscaban determinar el origen de la amenaza, que ya se había repetido meses atrás en las mismas instituciones.