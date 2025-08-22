La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires comenzó a oficializar los modelos de boleta con los que los pilarenses se encontrarán en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Ese día se elegirán en el tramo local 12 de las 24 bancas del Concejo Deliberante, además de 4 cargos en el Consejo Escolar.

Esa jornada también se votará por senadores provinciales en la primera sección electoral, a la que pertenece Pilar.

Es decir que a diferencia de contiendas anteriores, al estar desdobladas en este caso de la elección nacional de octubre, las boletas estarán compuestas como máximo por dos cuerpos, es decir la de los postulantes al senado y al Concejo y Consejo Escolar, ya que en los dos último casos figuran en la misma tira.

Sin embargo, hay casos de fuerzas que irán con lista corta, es decir solo la oferta local.

De acuerdo a datos de la Junta, el 7 de septiembre están habilitados para votar 320.932 pilarenses.

Representa un incremento porcentual del 5,47% respecto a los 304.300 habitantes del distrito que estaban autorizados paras sufragar en las elecciones generales de 2023.

El total actual de electores se repartirá en 915 mesas de votación, unas 55 más que las abiertas hace 2 años.



Las listas

Las que serán parte de la contienda electoral, y sus primeros cuatro candidatos al Concejo Deliberante, son las siguientes, con sus respectivas boletas seccionales y locales.



