La distribuidora eléctrica Edenor se comprometió a garantizar el suministro eléctrico ininterrumpido a hogares con pacientes electrodependientes, y aclaró que los mismos están expresamente exceptuados de la instalación de medidores prepagos, según una nota enviada a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

La respuesta de la empresa surgió tras la intimación que hizo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien solicitó precisiones sobre la instalación de medidores autoadministrados (MAPIS), comúnmente llamados prepagos.

El alcance de la medida dispuesta por Edenor llegará a 19 municipios, entre ellos el de Pilar, donde el Gobierno del Intendente Nicolás Ducoté evalúa la implementación de ese sistema de medidores.

Además de Pilar, General Las Heras, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, San Martín, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, General Rodríguez, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar y San Miguel serán los distritos alcanzados por la prestadora.

Edenor explicó también que las personas electrodependientes gozan de un régimen especial con un beneficio de 600 kwh gratuitos mensuales.

Los medidores prepagos son dispositivos pensados fundamentalmente para personas con ingresos irregulares, que pueden cargar crédito por la compra de la energía y administrar su uso, motivo por el cual están distribuidos principalmente en barrios más carenciados.

En Pilar, en una primera etapa, desde el área de Servicio Eléctrico, calcularon que podrían comenzar a gestionarse entre 800 y 1000 medidores prepagos.