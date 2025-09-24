La vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo un tenso cruce con la hija de un trabajador despedido de Ilva.

Fue con motivo de la disertación de Villarruel en la sede de la Universidad del Salvador (USAL) de Pilar.

Tras el encuentro, una joven se acercó a la dirigente y le pidió explicaciones por los despidos en la empresa, ubicada en el Parque Industrial y cuyos trabajadores ya llevan casi un mes de reclamos y acampe.

—Usted mencionó cómicamente (en la disertación) que no tiene plata. ¿Qué mensaje podría darle a las empresas que están cerrando, como Ilva? Mi padre es trabajador de ahí y, de un momento para otro, no pudo ingresar a trabajar al igual que otras personas.

—Voy viendo a las empresas. Sé que me estás filmando y no querría que me filmaras. Pero voy y veo a las empresas que tienen producción, como Fate. Escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa, no depende de mí —respondió la vicepresidenta.

—¿Qué mensaje para los que se quedaron sin trabajo de un día para otro?—insistió la joven.

—Las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. Yo no tengo la información suficiente.

Los trabajadores de Ilva fueron desvinculados a fines del mes pasado, sin explicaciones por parte de la empresa, que pretende pagar el 50% de las indemnizaciones y no el 100% como reclaman los trabajadores.