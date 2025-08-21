Achával participó del Coloquio PEyRE sobre política y economía
El evento se realizó en Ezeiza. El jefe comunal de Pilar insistió en que se necesita una “industria nacional fuerte, que genere inversión y desarrollo”.
El intendente de Pilar, Federico Achával, participó del Coloquio de Política Económica y Real Estate que se llevó adelante en Ezeiza.
Allí, compartió miradas sobre el desarrollo industrial y urbano, generación de trabajo e inversión en políticas fundamentales como la educación pública.
"Es muy importante escuchar las distintas miradas que hay sobre el desarrollo en Argentina y poder aportar, desde nuestro lugar, sobre la importancia que tiene el sector industrial, productivo y del trabajo para pensar el futuro de nuestro país", expuso el jefe comunal.
"Queremos un modelo donde la producción y el trabajo sean los motores para el crecimiento. Para eso necesitamos una industria nacional fuerte, que genere inversión, desarrollo y oportunidades para todos", agregó Achával.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión