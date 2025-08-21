El intendente de Pilar, Federico Achával, participó del Coloquio de Política Económica y Real Estate que se llevó adelante en Ezeiza.

Allí, compartió miradas sobre el desarrollo industrial y urbano, generación de trabajo e inversión en políticas fundamentales como la educación pública.

"Es muy importante escuchar las distintas miradas que hay sobre el desarrollo en Argentina y poder aportar, desde nuestro lugar, sobre la importancia que tiene el sector industrial, productivo y del trabajo para pensar el futuro de nuestro país", expuso el jefe comunal.

"Queremos un modelo donde la producción y el trabajo sean los motores para el crecimiento. Para eso necesitamos una industria nacional fuerte, que genere inversión, desarrollo y oportunidades para todos", agregó Achával.