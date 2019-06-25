Las obras de readecuación en los andenes y estaciones del Tren Belgrano Norte continúan demoradas, a tal punto que en algunas de ellas habrá que esperar hasta octubre para ver movimientos.



Así lo especificaron desde Trenes Argentinos Infraestructura, organismo desde el que especificaron que los trabajos avanzarán priorizando algunas estaciones, como las terminales de Villa Rosa y Retiro.



Además agregaron que en cinco estaciones debieron rescindir el contrato de la empresa que tenía a su cargo los trabajos y realizar una nueva licitación, una de las causas de la demora en las obras que, tal como se había informado, iban a estar finalizadas para el segundo trimestre del este año.



Ese es el caso de la Estación Del Viso. Según Trenes Argentinos, en esa parada se dio de baja a la firma Perales Aguiar SA, que también tenía a su cargo la elevación de andenes en Manuel Alberti, Tortuguitas, Tierras Altas y Grand Bourg.



"Ya se se ejecutaron las garantías del contrato y se comenzó un proceso judicial. Las obras ya fueron relicitadas en el día de la fecha con un criterio secuencial. En primer lugar, se licitaron las estaciones Grand Bourg y Del Viso durante el mes de junio", informaron desde Trenes Argentinos.



En ese contexto aseguraron que en esas estaciones "las obras se reiniciarán en octubre de este año".



Prioridad



Por otro lado, especificaron que los trabajos de elevación de andenes en las 22 estaciones se están desarrollando "de manera secuencial priorizando ambas cabeceras, Retiro y Villa Rosa, además de Ciudad Universitaria, Aristóbulo del Valle, Carapachay, Boulogne y Don Torcuato".



En tanto, Padilla, Florida, Munro, Villa Adelina, Montes y Sordeaux "se encuentran activas y tomarán mayor impulso cuando se habiliten las estaciones prioritarias", agregaron.



El año pasado, con el lanzamiento de las obras, habían establecido que los trabajos se desarrollarían "de manera simultánea". Sien embargo, el esquema fue modificado.



"Este criterio de realizar las obras de manera secuencial se determinó una vez finalizadas las negociaciones con las seis empresas contratistas, con el objetivo de focalizar los esfuerzos en habilitar algunas estaciones para luego avanzar sobre el resto", explicaron.



Cada una de las empresas constructoras tienen a su cargo las obras en, al menos, dos estaciones, excepto una que construye solamente la terminal de Villa Rosa.



Andenes provisorios



En cuanto a los andenes provisorios, desde Trenes Argentinos aseguran que las estructuras "se revisan semanalmente por el equipo de Trenes Argentinos Infraestructura, las empresas contratistas y Ferrovías".



"Se hace un listado de las observaciones encontradas y se organiza el levantamiento en los días sucesivos. También se realizan revisiones extraordinarias después de lluvias intensas y, además, se interviene ante cualquier aviso del operador por alguna anomalía", aseveraron.



En ese contexto, el organismo adelantó que "tanto en las estaciones con contrato rescindido como en Villa de Mayo, Los Polvorines y Pablo Nogués, se modificará la estructura de los andenes provisorios, donde se instalarán placas cementicias, de mayor resistencia y durabilidad".

