Este martes, el intendente Federico Achával inauguró las obras de ampliación y remodelación que se llevaron a cabo en el Centro de Salud del barrio Villa Del Carmen, en la localidad de Del Viso, en el marco de una serie de obras que se están finalizando y que apuntan a seguir reforzando el sistema sanitario del distrito.



El lugar recibió una ampliación de sus instalaciones y mejoras en el edificio en el marco de una inversión conjunta entre la Comuna y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



La sala contará con atención en medicina general, pediatría, obstetricia, ginecología y vacunación, de 7 a 19 horas con guardia y turnos; y también con servicio de enfermería las 24 horas. Además está equipada con sistema de historias clínicas online y turnos vía web.



En la presentación de las tareas finalizadas, el jefe comunal señaló que “poner en funcionamiento esta sala junto a tantos vecinos con quienes venimos caminando hace muchos años y que sienten esta sala como propia, habla de la importancia de que el Estado se haga presente de manera concreta y humana para garantizar derechos como la salud".



"Siempre nuestras decisiones estarán orientadas a la ampliación de derechos, porque sabemos qué pasa cuando el Estado mira para otro lado o defiende otros intereses, como pasó en los cuatro años anteriores en los que esta obra se paralizó", dijo el intendente.



La remodelación de la sala de Villa del Carmen se suma a la puesta en funcionamiento de los centros de salud de los barrios Toro y Villa Luján, en la localidad de Presidente Derqui, ambos inaugurados la semana pasada, y a la ampliación de servicios de todo el sistema de salud municipal que se viene generando en el marco de la pandemia de coronavirus.



En ese contexto, las obras más destacadas incluyen la apertura del nuevo Hospital Municipal, también en la localidad de Derqui y la apertura de tres centros de diagnóstico y derivación - en el Km 42 de la Panamericana; en el centro de salud Tratado del Pilar y en la Plaza Teófilo Tolosa-.



“En este momento tan particular de la historia que nos toca, nos enfocamos fuertemente en la salud y nos comprometimos a cuidar a cada uno de los trabajadores de la salud, que han puesto el pecho como nunca en la pandemia. Hoy le pedimos a ellos que sigan cuidando a nuestros vecinos como parte de su familia, eso queremos en esta y cada una de las salas de atención primaria, que son el reflejo de un Estado presente”, cerró Achával.