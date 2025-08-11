La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó 14 listas en Pilar, boletas que competirán en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Ese día se elegirán en el tramo local 12 de las 24 bancas del Concejo Deliberante, además de 4 cargos en el Consejo Escolar.

Esa jornada también se elegirán senadores provinciales en la primera sección electoral, a la que pertenece Pilar.

De acuerdo a datos de la Junta, el 7 de septiembre están habilitados para votar 320.932 pilarenses.

Representa un incremento porcentual del 5,47% respecto a los 304.300 habitantes del distrito que estaban autorizados paras sufragar en las elecciones generales de 2023.

El total actual de electores se repartirá en 915 mesas de votación, unas 55 más que las abiertas hace 2 años.



Las listas

Si bien se presentaron ante la Junta 15 listas para competir en el tramo local, una de ellas fue dada de baja ya que no presentaba firmas de los postulantes.

Las que serán parte de la contienda electoral, y sus primeros cuatro candidatos al Concejo Deliberante, son las siguientes: