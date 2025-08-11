Elecciones legislativas: todas las listas de Pilar oficializadas por la Junta Electoral
Catorce nóminas competirán por 12 bancas del Concejo Deliberante y cuatro espacios en el Consejo Escolar. En la nota, todas las boletas y nombres.
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó 14 listas en Pilar, boletas que competirán en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.
Ese día se elegirán en el tramo local 12 de las 24 bancas del Concejo Deliberante, además de 4 cargos en el Consejo Escolar.
Esa jornada también se elegirán senadores provinciales en la primera sección electoral, a la que pertenece Pilar.
De acuerdo a datos de la Junta, el 7 de septiembre están habilitados para votar 320.932 pilarenses.
Representa un incremento porcentual del 5,47% respecto a los 304.300 habitantes del distrito que estaban autorizados paras sufragar en las elecciones generales de 2023.
El total actual de electores se repartirá en 915 mesas de votación, unas 55 más que las abiertas hace 2 años.
Las listas
Si bien se presentaron ante la Junta 15 listas para competir en el tramo local, una de ellas fue dada de baja ya que no presentaba firmas de los postulantes.
Las que serán parte de la contienda electoral, y sus primeros cuatro candidatos al Concejo Deliberante, son las siguientes:
- Fuerza Patria: Es la lista que representa a la actual gestión del intendente Federico Achával. Está encabezada por Soledad Peralta, seguida por Juan Manuel Morales, Norma Castillo y Damián Espíndola.
- Alianza La Libertad Avanza, que fusiona a LLA y el PRO: Lleva como primer candidato a Andrés Genna, seguido por Solana Marchesán, Sebastián Neuspiller y María Ratti Repetto.
- Alianza Nuevos Aires: Postula en primer lugar a Adriana Cáceres, acompañada por Lautaro Lucas, Viviana Toledo y Emilio La Greca.
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Presenta como primera candidata a Natalia Espasa, seguida por Jesús Giménez, Jesica Miranda y Sebastián Ormaechea.
- Alianza Es con Vos, Es con Nosotros: Sus candidatos son Sandra Priolo, Claudio Zorrilla, María de las Mercedes Sosa y Ángel Rasino.
- Alianza Somos Buenos Aires: La nómina está encabezada por Néstor Estigarribia, seguido por Albana Antonella Zóppolo Cinelli, Gabriel Lagomarsino y Luisa Carpegna.
- Alianza Unión Liberal: Propone a Sergio Patt, Marcia Soldevia, Damián Zacarías y Yanina Billordo.
- Alianza Unión y Libertad: Sus primeros postulantes son Lorenzo Almirón, Xoana Noemí Barrientos, Oscar Cabrera y Claudia Olivieri.
- Construyendo Porvenir: Presenta como candidata principal a Jesica Gómez Vidal, acompañada por Daniel Aramayo, Eva Correa y Marcos Antonio Garay.
- Partido Frente Patriota Federal: Integra su lista con Jorge Alberto Wilson, Juana Zeballos Martínez, Miguel Basile y Claudia Coronel.
- Partido Libertario: Presenta a Gisela Pereyra, Luis Blázquez y Claudia del Valle Ángel, y Nicolás Godoy. El partido presentó a Juan Carlos Quesada como primer candidato, pero su nombre aún no se incluyó por cuestiones de documentación que estaban camino a resolverse, señalaron fuentes del espacio a este medio.
- Partido Movimiento Avanzada Socialista: Lleva como primera candidata a Martina Luque, seguida por Gastón Cáceres, Florencia Medina y Cristian Carballo.
- Partido Política Obrera: Su nómina está compuesta por Agustina Llanes, Jorge Ferrando, Mariana Hoffman y Edgardo Orellana.
- Partido Tiempo de Todos: Encabeza la lista Leonardo Martínez, junto a Valeria Arce, Carlos Vigil y Camila Tules.
