El intendente de Pilar, Federico Achával, celebró la votación en la Cámara de Diputados donde se rechazaron los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario.

Ahora, ambos proyectos deberán ser tratados en la Cámara de Senadores de la Nación.

Tras la votación, el jefe comunal se mostró a favor de la defensa de la salud y la educación pública y resaltó que se trata de “banderas irrenunciables”.

En el plano educativo planteó: “Vamos a estar siempre del lado de la educación pública porque es la herramienta más transformadora que tenemos: genera igualdad, oportunidades y nos da la esperanza de construir un futuro mejor para todos los argentinos”.

Asimismo, destacó al “pueblo argentino que volvió a movilizarse para defender la educación pública y de calidad, la salud y los derechos de quienes más lo necesitan”.

“Estas banderas son irrenunciables, y son el camino para construir un futuro con oportunidades para todos y todas”, manifestó Achával.