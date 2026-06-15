La Policía de Pilar detuvo a un hombre de 25 años acusado de integrar una banda que cometió tres robos en barrios cerrados de Pilar.

La causa se inició luego de una serie de robos en urbanizaciones cerradas del distrito, hechos ocurridos entre febrero y marzo de este año.

El primero de esos casos se registró en una vivienda del barrio cerrado La Lomada, en Del Viso, donde el propietario de un inmueble, un hombre de 54 años, encontró forzados la reja y un ventanal.

Según denunció, desconocidos revisaron todas las habitaciones y se llevaron US$150.000 y joyas que estaban en una caja de seguridad.

También sustrajeron una notebook Apple y un dron. La propiedad cuenta con cámaras propias, que registraron el ingreso de al menos dos personas al predio.

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El rastreo por cámaras que llevó a Córdoba

A partir de esas imágenes y de registros del Centro de Monitoreo Municipal, los investigadores de la SUB DDI de Pilar identificaron el vehículo en el que se movían los sospechosos.

Se trataba de un Peugeot 308 gris con una chapa colocada. El dominio correspondía a un auto a nombre de una persona de Las Varillas, Córdoba, cuya documentación de venta resultó falsa.

El seguimiento siguió con cámaras de municipios vecinos. Allí se vio a uno de los sospechosos cargando combustible en una estación Shell y pagando con una billetera virtual sin datos personales, señalaron fuentes del caso a Pilar de Todos.

Imágenes de un peaje de una autopista cordobesa permitieron finalmente establecer la presunta identidad de uno de los autores.

Dos hechos más en el country Altos del Pilar

El análisis de las cámaras también vinculó al sospechoso con otros dos robos en el country Altos del Pilar, en Del Viso.

En el primero, una mujer de 61 años denunció que, tras forzar una ventana, le sustrajeron US$800. En el segundo, una mujer de 67 años denunció que dos personas no identificadas entraron por una ventana que da al jardín y se llevaron varias pertenencias.

En ambos casos, las cámaras de cada propiedad permitieron reconstruir un modo de actuar de los delincuentes similar al del robo de La Lomada.

La detención

Con esos elementos, la fiscalía obtuvo las órdenes de detención, allanamiento y secuestro contra el sospechoso, identificado por sus iniciales como G.A.L.

Los allanamientos se realizaron junto al Departamento de Robos y Hurtos de la policía de Córdoba, tras un exhorto del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.

En los domicilios no se encontró al sospechoso, aunque se secuestraron un celular iPhone 17 y US$100.

Finalmente, en un operativo conjunto con personal de control de accesos, los investigadores lo interceptaron circulando en una Toyota SW4 blanca. Tras la detención, se tramitan los pasos para su extradición a la provincia de Buenos Aires.

La causa, caratulada como “Robo agravado por escalamiento y efracción — Robo reiterados”, se tramita en la UFI 1 de Pilar.